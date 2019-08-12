Лже-риелтор, укравший 12 млн рублей задержан полицией

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские арестовали мошенника.

Махинация была совершена 6 августа на проспекте Энгельса у дома 154, тогда потерпевший познакомился с мужчиной, который представился ему риелтором по имени «Муслим».

Подозреваемый предложил помощь в покупке квартиры, полученные от потерпевшего 12 млн рублей, «Муслим» передал их двум неизвестным. Затем все трое поспешно скрылись.

На данный момент известно, что полиция поймала одного из участников обмана, человека, который представился «Муслим». Уточняется, что это мужчина 30-ти лет, безработный и ранее судимый. Как сообщает ГУ МВД России, мужчина заключен под стражу, а полиция выясняет иные факты противоправной деятельности с его участием.

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