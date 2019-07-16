В Гатчине раскрыто ограбление автобусного парка

Сотрудники правоохранительных органов задержали участника грабежа в автобусном парке в городе Гатчина Ленобласти, в результате которого было похищено более 7 миллионов рублей.

24 июня 2019 года в Гатчине злоумышленники проникли в здание автобусного парка. Там они связали женщину-диспетчера с помощью веревки и заклеили ей рот скотчем. После чего вскрыли металлический сейф, похитили оттуда денежные средства на сумму более 7 млн рублей и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников данного ограбления. Им оказался 30-летний житель Республики Ингушетия. Стало известно, что у него нет регистрации в Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов изъяли часть денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемого заключили под стражу. Полиция разыскивает второго соучастника грабежа.

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