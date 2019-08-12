В Петербурге из автомобиля в свадебном кортеже открыли стрельбу

В Петербурге из автомобиля в свадебном кортеже открыли стрельбу
Мужчина стрелял в воздух - никого не задело. Фото: pixabay.com

Полиция проводит проверку по факту выстрелов из люка в крыше автомобиля, следовавшего в составе свадебного кортежа.

Согласно информации главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Пушкинском районе по направлению Колпинского шоссе двигался свадебный кортеж. В одном из следовавших автомобилей «Ленд Ровер» неизвестный высунулся из люка в крыше и открыл стрельбу в воздух из огнестрельного оружия. Об этом в полицию сообщили очевидцы.

Правоохранительные органы оперативно задержали указанный автомобиль. В полицию для дальнейшего разбирательства доставили мужчину 1985 года рождения, при себе у него имелся травматический пистолет, правоохранители его изъяли.

В результате стрельбы никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пассажир стрелял в воздух из окна «Волги». Очевидцы заметили автомобиль «Волга» со стреляющим в воздух пассажиром возле станции метро «Ладожская». Оказалось, что мужчина стрелял из пневматического пистолета.

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