В Петербурге пассажир стрелял в воздух из окна «Волги»

Правоохранители остановили отечественный автомобиль «Волга», из окна которого стрелял пассажир.

Вечером 7 августа очевидцы заметили автомобиль «Волга» со стреляющим в воздух пассажиром возле станции метро «Ладожская». Оказалось, что мужчина стрелял из пневматического пистолета. Обеспокоенные жители сообщили об этом в полицию. Правоохранители оперативно задержали автомобиль, пишет «Фонтанка.ру».

Позже стало известно, что полиция расценила инцидент как мелкое хулиганство. 24-летнему уроженцу Дагестана выписали административный протокол за правонарушение. В отношении водителя, у которого не было прав, также составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выстрел из гаража попал в живот жительнице Славянки. Жительница деревни Славянка получила огнестрельное ранение в живот. Сотрудники полиции Ленобласти задержали пьяного местного жителя с обрезом охотничьего ружья.