Выстрел из гаража попал в живот жительнице Славянки

Пьяный мужчина уснул в гараже, а когда проснулся, то не смог выйти.

Жительница деревни Славянка получила огнестрельное ранение в живот. Сотрудники полиции Ленобласти задержали пьяного местного жителя с обрезом охотничьего ружья.

Полиция установила, что местный житель пришел в гараж и уснул в нем, а женщина нечаянно закрыла гараж, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 августа. Когда мужчина проснулся и не смог выйти, он решил прострелить металлическую пластину между дверей. Житель Ленобласти выстрелил в дверь, но попал и в женщину, стоявшую на улице.

Сейчас пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция Лужского района Ленобласти возбудила уголовное дело о причинении тяжелого вреда по неосторожности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что влюбленный армянин похитил бывшую сожительницу в Янино-1.