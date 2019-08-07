Влюбленный армянин похитил “бывшую” в Янино-1

Следователи Ленобласти задержали мигранта и выбирают ему меру пресечения.

Мигрант похитил бывшую супругу в Янино-1. Женщине удалось уговорить мужчину ее отпустить, а после этого в дверь злоумышленника постучали следователи.

Гражданин Армении ворвался к бывшей сожительнице домой в поселке Янино-1 с ножом, усадил в автомобиль и увез в соседний населенный пункт, сообщили Gazeta.SPb в УСК РФ по Ленобласти 7 августа. Мигрант потребовал от “бывшей”, чтобы она продолжила жить с ним. Женщина уговорила отпустить ее и вернулась домой.

Сейчас следователи задержали мужчину в качестве подозреваемого в похищении. Выясняются обстоятельства и решается вопрос о мере пресечения и обвинении.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пьяный петербуржец угрожал бывшей супругу ножом при ребенке.