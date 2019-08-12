«Зенит» намеревается купить игрока сборной Шотландии за 12 млн фунтов

Петербургский ФК «Зенит» хочет приобрести полузащитника шотландского «Селтика» Джеймса Форреста.

Согласно информации издания The Scottish Sun, сине-бело-голубые готовы отдать за 28-летнего игрока 12 млн фунтов стерлингов. Также отмечается, что в неделю игроку могут платить 70 тысяч фунтов стерлингов.

Добавим, что Джеймс Форрест является воспитанником футбольной команды из Глазго. В составе основаной команды он выступает с 2010 года. За всю свою футбольную карьеру он участвовал в 354 матчах, в которых забил 75 мячей и отдал 73 голевые передачи.

За шотландскую сборную футболист сыграл в 30 играх. В его активе насчитывается пять голов. В минувшем сезоне его признали лучшим футболистом чемпионата Шотландии. Его контракт с «Селтиком» истечет в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Семак оценил победу “Зенита” над “Динамо” и выход Малкома. Дриусси получил травмы икроножной мышцы, но пока неясно, насколько это серьезно.