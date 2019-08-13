Автомобили Опель снова могут начать продавать в Петербурге

ГК «Аларм-Моторс» подала заявку на продажу автомобилей марки Opel в Санкт-Петербурге. Новые автомобили этой марки не продаются в России с 2015 года.

Итоги рассмотрения заявки «Аларм-Моторс» на право продажи Opel будет рассмотрена до конца 2019 года, сообщили GazetaSPb в компании. Точных прогнозов по объемам продаж марки сейчас дать затруднительно.

Автомобили Opel вместе с Chevrolet перестали продавать в России в 2015 году, тогда владельцы марки (General Motors) ссылались на падение рынка и низкие продажи. В 2017 году General Motors продала компанию Opel французскому концерну PSA за 2,2 млрд евро. Уход марок Opel и Chevrolet из России в 2015 году был вызван резким падением продаж: в 2014 году по данным Ассоциации европейского бизнеса продажи Opel в России сократились на 20%, продажи Chevrolet — на 29%.

Возвращение Opel на российский рынок назвали стало частью стратегии развития концерна PSA.

Интересно, что General Motors запретил PSA продавать в России автомобили спроектированные на платформах американского автопризводителя. А к ним относят такие марки как Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia. Так что в России стоит ожидать пока только кроссчвоеры Opel Crossland X и Grandland X, и коммерческие модели Opel Zafira Life/Vivaro.