Дело петербургского миллиардера вернули в прокуратуру

Дело основателя ХК «Форум» Дмитрия Михальченко и экс-генерала ФСО Игоря Васильева вернули в прокуратуру.

Судья Третьего окружного военного суда вернул дело о создании вышеупомянутыми гражданами преступного сообщества в прокуратуру. Прежде чем продолжить слушание, сообщает «Фонтанка», в нём должны быть исправлены нарушения.

Напомним, что обвинение против миллиардера было выдвинуто в январе текущего 2019-го года. Прокуратура считает его виновным по части 3 статьи 210 УК РФ Создание преступного сообщества или участие в нем, совершенное с использованием служебного положения» и части 4 статьи 160 УК «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

По этим статьям Дмитрию Михальченко грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что украинская сторона заявила о том, что не пустит в Крым пресную воду из Днепра.