В Нижегородской области потушили «Святую Русь»

Пожар был ликвидирован в Нижегородской области.

Трехпалубное судно загорелось сегодня, 13 августа, в затоне Сибирском около Бора. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, причины возгорания и его последствия уточняются.

Пассажиров на борту не было, так как с 2018 года оно не эксплуатируется. Информация о появлении огня на теплоходе поступила утром, в 11:40.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании в квартире жилого дома на Софийской улице Санкт-Петербурга. К месту происшествия прибыли три пожарные машины, а также полиция и реанимация. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтаксте», прикрепив фото с места событий. На снимках огня не видно. Информации о пострадавших не поступало.