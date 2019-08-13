Новички баскетбольного «Зенита» получили игровые номера

Они будут играть под ними в предстоящем сезоне.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщается в Twitter-аккаунте БК «Зенит». В посте сказано, что новички определились с номерами, под которыми они будут играть в сезоне 2019/20.

Антон Понкрашов выбрал для себя номер семь, Остин Холлинз – девять, а Уилл Томас будет выходить на паркет под номером 10.

Напоминаем, что отпуска баскетболистов подходят к концу. Они съедутся в Санкт-Петербург с 15 по 18 августа. Им предстоит пройти медицинский осмотров и приступить к тренировкам. Уже в начале осени петербургские игроки отправятся в Испанию, чтобы выйти против «Уникахи» и «Реала».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что форвард Лука Джорджевич попрощался с “Зенитом” и Петербургом. Черногорец написал в Instagram на русском языке 12 августа, что повзрослел в Северной столице и всегда чувствовал себя как дома в Петербурге. Он поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал, что не забудет город на Неве.