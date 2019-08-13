Форвард Лука Джорджевич попрощался с “Зенитом” и Петербургом

Форвард Лука Джорджевич попрощался с “Зенитом” и Петербургом
Черногорец поблагодарил фанатов за поддержку. Фото: скриншот Instagram

Черногорский 25-летний нападающий уходит играть за московский “Локомотив”.

Лука Джорджевич попрощался с Санкт-Петербургом и футбольном клубом “Зенит”, где провел 7 лет. Форвард уходит в “Локомотив”.

Черногорец написал в Instagram на русском языке 12 августа, что повзрослел в Северной столице и всегда чувствовал себя как дома в Петербурге. Он поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал, что не забудет город на Неве.

Джорджевич приехал в Петербург в 2012 году — тогда “Зенитом” управлял Лучано Спаллетти. Он провел за “Зенит” 18 матчей и забил один гол — остальное время его отдавали в аренду в “Твенте”, “Сампдорию”, испанскую “Понферрадину” и тульский “Арсенал”, за который он провел 45 матчей и забил 14 голов. Теперь нападающий начнет играть за “Локомотив” в Москве.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” не станет покупать нового форварда после ухода Джорджевича и прихода Малкома.

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