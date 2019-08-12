«Зенит» не собирается искать замену Луке Джорджевичу

Игрок ушел из клуба, теперь он будет выступать за «Локомотив».

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Ситуацию прокомментировал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев. Он заявил, что команде не нужен еще один нападающий, так что замену ушедшему Луке Джорджевичу искать не собираются. К слову, у «Зенита» есть Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

Напоминаем, что Лука Джорджевич пришел в «Зенит» в далеком 2012 году. За это время он успел побывать в аренде у тульского «Арсенала», где успел хорошо себя проявить. В составе «сине-бело-голубых» игрок вышел на поле 30 раз, в рамках матчей он забил три гола.

За Джорджевича «Локомотив» якобы заплатил 2,5 миллиона евро.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малком опроверг слухи о его желании уйти из «Зенита» из-за расизма.

«Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю», — приводит слова Малкома РИА Новости.