Малком опроверг слухи о его желании уйти из «Зенита» из-за расизма

Новичок петербургского «Зенита» из Бразилии Малком признал ложью сообщения западных СМИ о том, что в Петербурге ему пришлось столкнуться с расизмом и он решил уехать из России.

Ранее игравший за ФК «Барселона» 22-летний нападающий провел свою первую игру в составе «Зенита» в матче 4-го тура чемпионата России против «Краснодара». Игра завершилась со счетом 1:1.

«Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю», — приводит слова Малкома РИА Новости.

После дебюта Малкома в РПЛ западные СМИ распространили информацию о том, что фанаты «Зенита» разместили в своем секторе баннер, в котором болельщики «с сарказмом» выразились о трансфере бразильца: «Спасибо руководству за верность традициям». Издание The Sun считает, что это был намек на неодобрение фанатами присутствия темнокожих игроков в составе сине-бело-голубых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала: мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма.