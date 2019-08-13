Дзюба думает, что не поедет в АПЛ

Планы футболиста на ближайшее будущее остаются туманными.
Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Форвард петербургского «Зенита» дал интервью для YouTube-канала «Рашен Football». Артем Дзюба ответил на вопрос, который волнует многих, — собирается ли он ехать в АПЛ?
Игрок заявил, что больше ждет выхода сериала «Ведьмак», чем своего перехода в английскую премьер-лигу.
«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»,
— сказал Дзюба.
Напоминаем, что футболист неоднократно говорил о том, что хочет попробовать свои силы за границей. Он хотел попасть в АПЛ, у него скоро заканчивается контракт с «Зенитом», и никто не понимает, остается Артем Дзюба или же уходит в другую команду.
К слову, недавно болельщики петербургского клуба признали форварда лучшим игроком клуба.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дзюба прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак». Игрок заверил, что не хочет этого. Он убежден, что в одну реку войти дважды не получится.