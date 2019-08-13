Дзюба прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Дзюба прокомментировал слухи о возвращении в &#171;Спартак&#187;
Дзюба считает, что нельзя войти в одну реку дважды. Фото: https://fc-zenit.ru/

Футболист уже раньше выступал за команду.

Игрок петербургского клуба отреагировал на новости о том, что он якобы собирается возвращаться в «Спартак». Артем Дзюба заверил, что не хочет играть за московскую команду. Он убежден, что в одну реку невозможно войти дважды. «Сине-бело-голубой» также отметил, что считает свой уход из «Спартака» красивым и достойным.

Напоминаем, что контракт «Зенита» с Артемом Дзюбой истекает, но пока что ему не предложили остаться. Руководство клуба заверило, что выскажется о дальнейшей судьбе форварда позже. Сам игрок пока тоже не говорит, каковы его планы.

До этого ходили также слухи, что футболист отправится за границу – он мог бы выступать в английской Премьер-лиги, считали некоторые, но Дзюба опроверг и эту информацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. Футболист стал лучшим игроком «Зенита» за июль, о чем рассказал своим подписчикам.

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