Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку

Футболист стал лучшим игроком «Зенита» за июль, о чем рассказал своим подписчикам.

Своей радостью нападающий петербургского футбольного клуба Артем Дзюба поделился в Instagram-аккаунте. «Сине-бело-голубой» выразил благодарность за то, что его признали лучшим футболистом команды. В соцсети он выложил также видеоролик с лучшими моментами прошедшего месяца. Игроку удалось забить два гола за четыре матча. Подписчики отметили, что всегда готовы поддерживать любимого Артема Дзюбу.

Напоминаем, что «зенитовцу» удалось набрать почти 39% голосов. Второе место занял Сердар Азмун, а тройку лидеров замкнул Себастьян Дриусси.

Пока что руководство «Зенита» не сообщает, будет ли продлен контракт с Дзюбой, который заканчивается через год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новичок «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от Петербурга. Игрок подчеркнул, что первые дни он сильно нервничал, но ему помогла поддержка клуба и новых знакомых.