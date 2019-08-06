Новичок «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от Петербурга

Футболисту пока что очень нравится в Северной столице.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что в Санкт-Петербурге много места, большие дома и широкие улицы. Это то, что поразило его в первые дни больше всего. Сантос отметил, что он уже нашел себе жилье, но пока искал, понял, что все дома были огромными и красивыми.

Игрок подчеркнул, что первые дни он сильно нервничал, но ему помогла поддержка клуба и новых знакомых.

Напоминаем, что футболист говорил, что ему сложно общаться с игроками «Зенита» из-за языкового барьера, но выразил надежду, что скоро они найдут контакт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма. Он даже ничего не заметил, был после матча в хорошем настроении и очень доволен отношением к нему руководства клуба, в частности, гендиректора ФК «Зенит» Александра Медведева.