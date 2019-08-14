Пригожин высказался про видео Ольги Бузовой

Продюсер прокомментировал запись, где певица называет себя блокадницей.

Нашумевшую видеозапись на страничке певицы в Instagram продюсер обсуждал в эфире «Вечерней Москвы». В интервью, по данным РИА Новости, Иосиф Пригожин сравнил Ольгу Бузову с маленьким ребенком, который «выпендривается» ради внимания со стороны взрослых.

Напоминаем, что видео было замещено вчера 13 августа и вызвало бурную реакцию среди подписчиков артистки и в кругу медиаперсон. На записи Ольга облизывает пустую тарелку, а в конце называет себя блокадницей.

Мать Бузовой высказалась по поводу поступка дочери в ее пользу. Ирина поделилась историей их семьи, рассказав, что бабушка действительно пережила блокадное время, а блокадные привычки передались через гены.

Ранее GazetaSPB сообщила о реакции депутата Милонова на публикацию Ольги Бузовой.