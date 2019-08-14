Сокращение рабочих дней увеличит пьянство

В этом уверен бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Пьянствовать уже с вечера четверга начнут россияне, по мнению врача. Наличие субботы и воскресения уже приносят вред здоровью граждан, а короткая рабочая неделя увеличит уровень пьянства до критической отметки, сообщает свое мнение специалист.

В интервью на радиостанции «Говорит Москва» Онищенко также заявил, что не наблюдает в России тенденций к развитию экономики за счет снижения рабочих нагрузок и без ущерба для людей. По его мнению, необходимо для начала организовать в стране возможности для недорогого семейного отдыха.

Ранее GazetaSPB сообщила о предложении профсоюзов сократить рабочую неделю.