Сокращение рабочих дней увеличит пьянство

Сокращение рабочих дней увеличит пьянство
Геннадий Онищенко предсказывает усугубление пьянства в России. Фото: Мойка78

В этом уверен бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Пьянствовать уже с вечера четверга начнут россияне, по мнению врача. Наличие субботы и воскресения уже приносят вред здоровью граждан, а короткая рабочая неделя увеличит уровень пьянства до критической отметки, сообщает свое мнение специалист.

В интервью на радиостанции «Говорит Москва» Онищенко также заявил, что не наблюдает в России тенденций к развитию экономики за счет снижения рабочих нагрузок и без ущерба для людей. По его мнению, необходимо для начала организовать в стране возможности для недорогого семейного отдыха.

Ранее GazetaSPB сообщила о предложении профсоюзов сократить рабочую неделю.

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