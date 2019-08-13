Профсоюзы предложили сделать пятницу выходным

Профсоюзы предложили сделать пятницу выходным
На фото заместитель председателя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Елена Косаковская. Фото: официальный сайт ФНПР

Активно обсуждается вопрос о четырехдневной рабочей неделе.

Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР), ссылаясь на различные статистические данные и исследования, предлагает сократить рабочую неделю до четырех дней, сделав пятницу выходным. По данным РИА Новости, предложения по изменениям уже направлены в Министерство труда.

ФНПР также разместили информацию, где рассказали, что страны с минимальной продолжительностью рабочего времени находятся на высоких позициях по уровню экономического развития. Кроме того, отмечается, что в мировые тенденции тяготеют к снижению рабочего времени.

К сожалению, как подчеркнула заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская, пока в России количество рабочих дней и мест на предприятиях сокращается из-за трудностей в бюджете и желания сэкономить.

Ранее GazetaSPB сообщила о проверке автоматизированной системы оповещения в Петербурге.

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