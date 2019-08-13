В Петербурге пройдет проверка системы оповещения

Передача экстренных сообщений необходима в режиме военного времени или ЧС.

Передача экстренных сообщений необходима в режиме военного времени или ЧС.

На весь город прогремит обращение к жителям.

Проверка автоматизированной системы оповещения пройдет 21 августа в Санкт-Петербурге. Телеканалы и радиостанции на время прекратят вещание, а динамики и громкоговорители передадут проверочное экстренное сообщение.

В 11 начнется передача речевого сигнала;

В 11:34 речевой сигнал «Внимание всем» услышат жители города;

В 11:37 прозвучит сообщение об окончании проверки.

Данная система оповещения необходима в военное время и в случае ЧС.

Ранее GazetaSPB сообщила о разведении Ладожского моста сегодня, 13 августа.