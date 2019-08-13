В Петербурге пройдет проверка системы оповещения

На весь город прогремит обращение к жителям.
Проверка автоматизированной системы оповещения пройдет 21 августа в Санкт-Петербурге. Телеканалы и радиостанции на время прекратят вещание, а динамики и громкоговорители передадут проверочное экстренное сообщение.
В 11 начнется передача речевого сигнала;
В 11:34 речевой сигнал «Внимание всем» услышат жители города;
В 11:37 прозвучит сообщение об окончании проверки.
Данная система оповещения необходима в военное время и в случае ЧС.
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