Полиция Петербурга задержала налетчиков на китайских туристов

Полиция Петербурга задержала налетчиков на китайских туристов
Злоумышленников с судимостями арестовали. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Двое мужчин приехали в Северную столицу из Псковской области.

Полиция Петербурга задержала молодых людей, которых подозревают в разбое. Мишенью злоумышленников стали китайские туристы.

Гость из Восточной Азии обратился в полицию еще 5 августа, он рассказал, что нападавшие распылили в лицо баллончик и отобрали у него сумку с документами, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 14 августа. После возбуждения уголовного дела в Адмиралтейском районе Петербурга поймали двух мужчин из Псковской области: 26-летний судим за несколько преступлений в родном городе, а 27-летнего ранее признали виновным в краже.

Полицейские Петербурга выяснили, что 10 июня они напали на китайского туриста на Выборсгкой набережной и отобрали сумку с вещами на сумму около 500 тысяч рублей. Сейчас злоумышленников арестовали, полиция выясняет, к каким еще преступлениям они могут быть причастны.

Ранее GazetaSPb сообщила, что двое злоумышленников избили и ограбили жителя Ленобласти.

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