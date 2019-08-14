Двое злоумышленников избили и ограбили жителя Ленобласти

В городе Коммунар избили 36-летнего местного жителя, затем отобрали у него денежные средства и банковские карты. Фото: pixabay

В городе Коммунар избили 36-летнего местного жителя, затем отобрали у него денежные средства и банковские карты. Фото: pixabay

Правоохранители задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в совершении грабежа в городе Коммунар.

По данным главка МВД России по Петербургу и Ленобласти, 6 августа возле дома 18 по улице Гатчинской в городе Коммунар Ленинградской области избили 36-летнего местного жителя, затем отобрали у него денежные средства и банковские карты, после чего скрылись с места преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В результате проведенных мероприятий по розыску преступника, сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего безработного местного жителя. Он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Выяснилось, что ранее задержанный был неоднократно судим.

Полиция приняла меры к розыску и задержанию второго предполагаемого преступника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что попытка ограбить спортивный магазин привела к трёхлетнему сроку. 35-летний житель Петербурга был признан виновным в неудачной попытке ограбить магазин спортивных товаров «Декатлон».