Попытка ограбить спортивный магазин привела к трёхлетнему сроку

Грабеж обернулся неудачным, однако от наказания это виновного не спасло. Фото: pixabay.com

Грабеж обернулся неудачным, однако от наказания это виновного не спасло. Фото: pixabay.com

35-летний житель Петербурга был признан виновным в неудачной попытке ограбить магазин спортивных товаров «Декатлон».

Как установил суд, гражданин попытался вынести из магазина спортивные товары на общую сумму около 12 тысяч рублей, при этом проигнорировав необходимость оплаты. Тем не менее, на выходе из кассовой зоны он был задержан сотрудниками охраны. После этого мужчина начал пытаться вырваться, нанося охранникам удары, однако его действия были пресечены.

Прокуратура Невского района обнаружила в его действиях состав пункта «г» части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для здоровья).

Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил наказание в виде лишения свободны на срок в 3 года условно с испытательным сроком в 4 года.