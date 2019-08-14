По Литейному мосту станет сложнее проехать

Новые ограничения для водителей вступят в силу до конца недели.

Движение по Литейному мосту Петербурга решили ограничить. На переправе ремонтируют металлоконструкции.

Ограничения продлятся с пятницы 16 августа до 27 числа, сообщили в ГАТИ Петербурга 14 августа. Это не единственный проезд, на котором движение будет затруднено.

С четверга до 27 сентября по Гражданскому станет сложнее проехать на машине от Северного до Суздальского. До 15 октября на Новолитовской прокладывают водопровод — движения ограничат от Полюстровского до Грибалевой. До 8 сентября закрывают участь Барочной и Попова, а до 30 августа и по наб. Карповки нельзя будет проехать от Даля до Барочной и Попова — там кладут кабель.

Ранее GazetaSPb сообщила, что две улицы Санкт-Петербурга в среду начали ремонтировать.