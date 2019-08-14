Две улицы Петербурга в среду начали ремонтировать

Две улицы Петербурга в среду начали ремонтировать
Срок полного завершения работ - октябрь. Фото: pixabay.com

Движение транспорта на участках дорог ограничат до сентября.

Новые дорожные работы начались сегодня в среду в Санкт-Петербурге. Центр города и шоссе Революции перекопают до сентября.

Рабочие намерены заняться асфальтом шоссе Революции: дорогу обновят от пр. Металлистов до ул. Химиков, сообщили в Смольном. Работы начнутся сегодня 14 августа и закончатся 15 октября. Машины не смогут проехать до 2 сентября по шоссе от Металлистов до Бокситогороской, но перекресток с Энергетиков останется свободным.

На улице Марата начинают ремонтировать пешеходную зону. Работы над тротуаром от Звенигородской до Подъездного закончат до конца октября, а движение машин ограничат до 5 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржцам предлагают выбрать маршруты общественного транспорта.

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