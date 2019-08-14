Пингвины-монстры населяли Новую Зеландию

Пингвины этого вида достигали в длину 1,6 м и весили до 80 кг. Фото: Canterbury Museum via AP News

Пингвины этого вида достигали в длину 1,6 м и весили до 80 кг. Фото: Canterbury Museum via AP News

После исчезновения динозавров океану не хватало крупных хищников.

Ученые Новой Зеландии заявили, что они обнаружили останки гигантского пингвина, который достигал роста взрослого человека и жил примерно 60 млн лет назад.

Предполагается, пингвины этого вида достигали в длину 1,6 м и весили до 80 кг, сообщает AP News 14 августа. Пингвины после исчезновения динозавров заняли нишу крупного морского хищника, которых в то время не хватало в океане.

Вид назвали Crossvallia waiparensis, предполагается, что он относится к наиболее древним представителям пингвинов. Интересно, что в Новой Зеландии вообще были распространены гигантские птицы: ранее там нашли останки самого крупного попугая, ненормально большого орла и птицы моа, похожую на страуса эму. Они процветали из-за отсутствия крупных хищников в этом регионе.

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