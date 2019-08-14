Тысяча рыбок, аксолотли и черепахи сели на самолет в Пулково

Тысяча рыбок, аксолотли и черепахи сели на самолет в Пулково
Аксолотль - никогда не взрослеющая личинка мексиканской амбистомы. Фото: pixabay.com

Все животные оказались здоровы и вылетели в Ханты-Мансийский округ.

Около тысячи аквариумных рыбок и десятки экзотических животных проверили в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Груз успешно прошел ветеринарный контроль и отправился в Ханты-Мансийский автономный округ.

Сотрудники Россельхознадзора проверили за один день 980 рыбок, 35 ракообразных, 20 аксолотлей (земноводное; личинка, никогда не достигающая половой зрелости) и 10 черепах, сообщили GazetaSPb в управлении Россельхознадзора по Петербурге, Ленобласти и Псковской области 14 августа.

Все животные оказались здоровы и сотрудники управления разрешили выпустить груз. В управлении не уточняют, куда и зачем именно летит живой груз — возможно, их переводят в отдаленный террариум.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Роспотребнадзор нашел мышьяк в партии рыбы в Петербурге.

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