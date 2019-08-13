Рыбу в Петербурге продают с мышьяком, зато без радиации

Рыбу в Петербурге продают с мышьяком, зато без радиации
Роспотребнадзор изъял 39 партий из оборота за полгода. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор нашел проблемы на каждом втором производстве в Петербурге.

Сотрудники Роспотребнадзора за полгода проверили свыше 140 предприятий, занимающихся оборотом рыбы и морепродуктов. Проблемы нашли на каждом втором — они касаются санитарной обстановки на производствах, техрегулирования и собственно продукта.

Всего Роспотребнадзор взял свыше 500 проб продукции, сообщили в ведомстве 13 августа. В 10% процентах нашли проблемы с микробиологическими и физико-химическими показателями. В двух экземплярах жили паразиты. В одной пробе нашли мышьяк. По крайней мере в рыбе не было пестицидов, ГМО и радиации.

Всего Роспотребнадзор изъял 39 партий из оборота на 400 кг. Реализаторы оштрафованы на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что сети гипермаркетов “Лента” пригрозили отравить товары.

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