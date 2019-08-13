Ленте предъявили ультиматум: платите, или мы отравим товары

Гипермаркет предпочёл не вестись на поводу у вымогателей. Фото: Лента / Вконтакте

Гипермаркет предпочёл не вестись на поводу у вымогателей. Фото: Лента / Вконтакте

Полмиллиона долларов в криптовалюте «биткоин» потребовали злоумышленники у гипермаркета «Лента».

Оригинальный способ угрожать изобрели неизвестные злоумышленники. Как стало известно GazeteSpb, на контактную почту гипермаркета «Лента» поступило видеообращение, в котором неизвестный потребовал 500 тысяч долларов — в противном случае товары, реализуемые в сети, будут отравлены.

Сотрудники сети не стали скрывать данного факта, вместо этого обратившись в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге пройдёт тестирование системы оповещения.