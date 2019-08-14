МЧС и “Мостотрест” посоветовали не прыгать с мостов Петербурга

Чаще всего прыжками развлекаются молодые люди от 14 до 30 лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Чаще всего прыжками развлекаются молодые люди от 14 до 30 лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Летом 2019 года уже погибли пятеро экстремалов — на 2 больше, чем в 2018-ом.

Спасатели МЧС сообщили о пяти смертях из-за прыжков с моста в воду с начала купального сезона. Молодые люди предпочитают Яхтенный мост.

За 2019 год уже погибло больше экстремалов, чем в 2018-ом году, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 14 августа; тогда жертвами стали три человека. Семерых за этот сезон удалось спасти после оказания медицинской помощи. Спасатели заявили, что чаще всего прыжками развлекаются молодые люди от 14 до 30 лет.

“Мостотрест” и МЧС напомнили, что погибнуть при прыжке с моста совсем нетрудно: можно неудачно удариться о воду, утонуть, а в воде могут проявиться скрытые проблемы со здоровьем. Петербуржцам посоветовали не купаться в незнакомых местах и не устраивать на набережных и мостах активных игр.

Ранее GazetaSPb сообщила, что по Литейному мосту станет сложнее проехать.