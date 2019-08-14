Огнем охвачено 600 «квадратов» БЦ «Ленинградец»

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Пожар не удается локализовать. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате возгорания частично обвалилась крыша.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». В сообщении сказано, что на месте находятся 135 спасателей, которые занимаются ликвидацией пожара. Тушение происходит с двух участков – огонь тем временем распространился на 600 квадратных метров.

Движение машин у бизнес-центра «Ленинградец» ограничено – у него скопилась спецтехника. Из здания уже вывели 550 человек – пожарные проверяли помещения, кажется, все успели покинуть здание. Данных о пострадавших не поступало.

Локализовать возгорание не удается, ранг сложности повысили до третьего. Что стало причиной инцидента – до сих пор не удалось выяснить.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что случился третий серьезный пожар за день: горит бизнес-центр на Малом проспекте В.О. До этого вспыхнул автомагазин и автобус, который вез гостей на свадьбу.

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Огнем охвачено 600 «квадратов» БЦ «Ленинградец»
Третий серьезный пожар за день: горит бизнес-центр на Малом проспекте В.О.
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