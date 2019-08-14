Третий серьезный пожар за день: горит бизнес-центр на Малом проспекте В.О.

Площадь пожара уже составляет 200 квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Малом проспекте В.О. в бизнес-центре.

Всех сотрудников и посетителей выводят из здания – спасатели проводят разведку, ища людей в помещениях. Пока что данных о пострадавших не поступало. На данный момент из бизнес-центра вывели 550 человек. Отмечается, что горит кровля – огнем охвачено 200 «квадратов».

Сейчас два верхних этажа здания ремонтируют, они не эксплуатировались. Остается надеться, что там никого нет. На месте работают 36 человек.

Напоминаем, что за сегодня уже горели магазин автозапчастей на Народного Ополчения, а также автобус с гостями свадьбы в Шушарах.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пожар на Народного Ополчения ликвидирован. Из-за инцидента проспект пришлось перекрыть в обе стороны – дорогу заняло скопление пожарной техники.