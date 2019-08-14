Пожар на Народного Ополчения ликвидирован

Огонь успел распространится на 400 квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. О пожаре рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Народного Ополчения в автомагазине. На место незамедлительно прибыли спасатели, которые приступили к тушению возгорания.

Из-за инцидента проспект пришлось перекрыть в обе стороны – дорогу заняло скопление пожарной техники.

На все у них ушло около часа. Специалисты уже проверили, насколько загрязнен воздух – все показатели в норме, загрязняющих веществ не обнаружено.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Шушарах загорелся автобус с гостями свадьбы. К счастью, проблему заметили вовремя, автобус остановили и люди успели его покинуть – внутри находились 25 человек. Спасатели уже потушили пожар, но движение на участке все еще затруднено.