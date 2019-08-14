В Шушарах загорелся автобус с гостями свадьбы

Все успели вовремя покинуть транспорт.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автобус по Витебскому проспекту в Шушарах – он вез гостей на свадьбу. По непонятной причине транспортное средство загорелось. К счастью, проблему заметили вовремя, автобус остановили и люди успели его покинуть – внутри находились 25 человек. Спасатели уже потушили пожар, но движение на участке все еще затруднено.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на проспекте Народного Ополчения горят торговые павильоны с автотоварами. Как стало известно Gazeta.SPb, площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров. На данный момент горит один и торговых павильонов и пристройка к ангару. На месте работают не менее 52 спасателей и 13 единиц техники.