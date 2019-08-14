На проспекте Народного Ополчения горят торговые павильоны с автотоварами

На месте работают не менее 52 спасателей и 13 единиц техники. Фото: vk.com/spb_today

На месте работают не менее 52 спасателей и 13 единиц техники. Фото: vk.com/spb_today

Огнеборцы тушат пожар по повышенному уровню сложности в крупном торговом павильоне в Кировском районе Петербурга. Есть угроза неконтролируемого распространения огня.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в торговом павильоне по адресу проспект Народного Ополчения, 28, поступила в экстренные службы около двух часов дня. Из-за угрозы распространения огня, пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС.

Как стало известно Gazeta.SPb, площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров. На данный момент горит один и торговых павильонов и пристройка к ангару. На месте работают не менее 52 спасателей и 13 единиц техники.

Видео: vk.com/spb_today

Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти горит свалка площадью в 300 кв. м.