На проспекте Народного Ополчения горят торговые павильоны с автотоварами

На проспекте Народного Ополчения горят торговые павильоны с автотоварами
На месте работают не менее 52 спасателей и 13 единиц техники. Фото: vk.com/spb_today

Огнеборцы тушат пожар по повышенному уровню сложности в крупном торговом павильоне в Кировском районе Петербурга. Есть угроза неконтролируемого распространения огня.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в торговом павильоне по адресу проспект Народного Ополчения, 28, поступила в экстренные службы около двух часов дня. Из-за угрозы распространения огня, пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС.

Как стало известно Gazeta.SPb, площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров. На данный момент горит один и торговых павильонов и пристройка к ангару. На месте работают не менее 52 спасателей и 13 единиц техники.

Видео: vk.com/spb_today

Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти горит свалка площадью в 300 кв. м.

кировский район новости спб пожар проспект Народного ополчения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ленсвет» починил освещение в Красносельском районе
Житель Тихвина погасил долг в полмиллиона рублей, чтобы поехать в командировку
Андроид читает проповеди в буддийском храме Киото
Прокуратура нашла в Центральном районе медцентр без лицензии
В Петербурге появился памятник актрисе Фаине Раневской
В Шушарах загорелся автобус с гостями свадьбы
Джунгли 300-летия: после игуаны на берегу залива нашли кокос
Армена Джигарханяна перевели в реанимацию, он в тяжелом состоянии