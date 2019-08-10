В Ленобласти горит свалка площадью в 300 кв. м

Спустя семь часов площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. Фото: pixabay

Спустя семь часов площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. Фото: pixabay

Пожарные тушат горящую свалку в Киришском районе Ленобласти.

Утром 10 августа в Киришском районе Ленобласти произошло возгорание городской несанкционированной свалки, находящейся на 69 км автотрассы Зуево — Новая Ладога. Ликвидация возгорания продолжается до сих пор.

Согласно данным МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 10:28. На тот момент площадь пожара составляла 200 квадратных метров. В 16:00, спустя семь часов площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. По состоянию на 19:30 площадь пожара не изменилась.

В ликвидации пожара участвуют дежурные бригады пожарно-спасательных частей Ленобласти и добровольцы из пожарной команды поселка Глажево ( 20 человек и 5 единиц техники).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крупный пожар в частном доме потушили в Мурино. Пожарные Санкт-Петербурга и Ленобласти сообща потушили крупный пожар в Мурино. Загорелся дом, площадь пожара достигла 120 м2.