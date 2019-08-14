Малый проспект В.О. перекрыли из-за пожара, пробки достигли 7 баллов

Большую часть заторов фиксируют в центре города, на Петроградской стороне, в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Большую часть заторов фиксируют в центре города, на Петроградской стороне, в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Пожарные Петербурга вывели 550 человек из горящего бизнес-центра на Васильевском острове.

Пожарные Санкт-Петербурга перекрыли проезд по участку Малого проспекта В.О., где горит бизнес-центр “Ленинград”. Отрезок от 18-ой и 19-ой линий до 24-ой и 25-ой приходится объезжать.

Пробки в Санкт-Петербурге тем временем выросли до 7 баллов, по данным сервиса Яндекс.Карты на вечер 14 августа. Большую часть заторов фиксируют в центре города, на Петроградской стороне, в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Особенно плотно сейчас автомобили стоят у метро “Черная речка”, “Петроградская”, “Василеостровская” и “Площадь Восстания”.

Ранг пожара в Василеостровском районе Петербурга тем временем повысили до №3. Из здания вывели 550 человек, по данным ГУ МЧС Санкт-Петербурга. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее GazetaSPb сообщила, что у здания частично обрушилась кровля.