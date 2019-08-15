В Новом Куземкино начнется долгожданный ремонт дороги

В Новом Куземкино начнется долгожданный ремонт дороги
Местная администрация уже завершает конкурс на ремонт. Фото: пресс-служба дорожного комитета ЛО

Дорога в Новом Куземкино наконец будет отремонтирована. На разбитый строителями-дорожниками «Газпрома» участок будет потрачено порядка пяти миллионов рублей. Подрядную организацию определят в ближайшее время.

Разрушения на дороге довольно серьезные. Местные жители не раз обращались в ведомство и сообщали о сложности проезда к ним автомобилей экстренных служб.

«Газпром-инвест» обещал возместить ремонт. Как сообщает Юрий Запалатский, исполняющий обязанности главы администрации Кингисеппского района, улица является подъездным путем для стройтехники. Также исполняющий обязанности сообщил, что местная администрация уже завершает конкурс на ремонт.

Ранее в GazetaSPb сообщали о современных пистолетах на заправках «ГазпромНефть».

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В Новом Куземкино начнется долгожданный ремонт дороги
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