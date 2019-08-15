Суд Петербурга с выборов снял команду главы штаба Навального

Главу штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева, и еще семерых зарегистрированных кандидатов из его команды в МО «Екатерингофский».

Александра Шуршева и еще семерых кандидатов из его команды сняли с выборов по решению Ленинского районного суда Петербурга. По словам Шуршева, судья вынесла положительное решение по иску его конкурента — выдвиженца от «Единой России», сотрудника «Газпром-нефти» Максима Григорьева, который потребовал отменить регистрацию Шуршева, поскольку он подал документы на выдвижение позже установленного срока.

Выборы в МО «Екатерингофский» начались в тайне от большинства кандидатов, в период основной подачи документов возле комиссии стояли «искусственные» очереди, которые мешали кандидатам подать заявления. В связи с произошедшим избирком продлил срок приема документов.

Несмотря на это суд согласился с доводами кандидата от «Единой России» и принял решение об отмене регистрации. Шуршев заявил, что команда обжалует данное решение в городском суде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГИК Петербурга принимает кандидатов, получивших отказ от ИКМО.