ГИК Петербурга принимает кандидатов, получивших отказ от ИКМО

Число жалоб с начала муниципальной кампании превысило 700.

Число жалоб кандидатов в депутаты в Горизбирком Петербурга на отказ в регистрации превысило 700. Больше половины из них нашли справедливыми.

С начала муниципальной кампании СПБИК получил 710 жалоб на 8 августа. 470 уже удовлетворили, сообщает “Мойка78”. Некоторых кандидатов Горизбирком регистрирует на месте самостоятельно — сейчас таких насчитали 128 человек. Остальных с документами отправляют обратно в ИКМО.

Муниципальные выборы, как и губернаторские, намечены на 8 сентября, а значит до них остался месяц. Петербург поделен на 111 муниципальных образований, около 1,5 тысяч депутатских мандатов распределят между лучшими кандидатами. На пост губернатора претендуют врио губернатора Беглов, Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ГИК Петербурга не откажется от дачных участков.