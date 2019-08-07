ГИК не откажется от «дачных» участков вопреки рекомендациям Памфиловой

По словам главы Горизбиркома, избиратели рады возможности принять участие в выборах вдали от дома.

Петербургский Горизбирком не откажется от идеи открыть избирательные участки в населенных пунктах под Псковом. Глава ГИК Виктор Миненко отметил, что люди обрадовали возможности проголосовать прямо на даче, пишет «Фонтанка.ру».

«В одном из телесюжетов я видел, как жители благодарили за то, что организованы пункты приема заявлений о голосовании на дачах. Люди радуются тому, что смогут отдать свой голос, не покидая дачи. Как мы можем пойти против избирателей?», — заявил Миненко.

Кроме того, глава подчеркнул, что ГИК всегда прислушивается к рекомендациям ЦИК, особенно Эллы Памфиловой. Однако, на вопрос, обсудит ли комиссия рекомендацию Памфиловой, данную в устной форме, на заседании 7 августа, Миненко сообщил, что комиссия руководствуется исключительно письменными документами. Комментировать возможные нарушения на «дачных» участках он не стал.

Напомним, что в прошлом месяце ГИК сообщил о создании 92 избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях, где петербуржцы смогут проголосовать на выборах губернатора Петербурга 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Памфилова выступила против «дачных участков» в Псковской области.