Памфилова выступила против «дачных участков» в Псковской области

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова высказалась против создания в Ленинградской и Псковской областях «дачных» избирательных участков на выборах губернатора Петербурга, которые пройдут 8 сентября.

Памфилова сообщила, что Горизбирком Петербурга (ГИК) ей не подчиняется, по этой причине у нее нет возможности отдавать распоряжение региону.

«До определенного момента мы не вмешивались. А сейчас, изучив целый ряд факторов, мы пришли к выводу: не рекомендуем вам организовывать участки», — заявила Памфилова на заседании ЦИК.

Напомним, что ГИК Петербурга планирует открыть 92 дополнительных избирательных участка в Ленинградской и Псковской областях для того, чтобы петербуржцы, которые 8 сентября (воскресенье) уедут из города на дачи, могли проголосовать прямо оттуда.

Все кандидаты в губернаторы Петербурга, кроме врио губернатора Александра Беглова, высказались против этого решения. Они объясняют это тем, что организация должного наблюдения на данных участках будет затруднительной, по этой причине количество нарушений на участках рискует возрасти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Памфилова хочет довести ситуацию с выборами в Петербурге до Верховного суда.