Памфилова выступила против «дачных участков» в Псковской области

Памфилова выступила против &#171;дачных участков&#187; в Псковской области
Элла Памфилова. Фото: пресс-служба ЦИК России

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова высказалась против создания в Ленинградской и Псковской областях «дачных» избирательных участков на выборах губернатора Петербурга, которые пройдут 8 сентября.

Памфилова сообщила, что Горизбирком Петербурга (ГИК) ей не подчиняется, по этой причине у нее нет возможности отдавать распоряжение региону.

«До определенного момента мы не вмешивались. А сейчас, изучив целый ряд факторов, мы пришли к выводу: не рекомендуем вам организовывать участки», — заявила Памфилова на заседании ЦИК.

Напомним, что ГИК Петербурга планирует открыть 92 дополнительных избирательных участка в Ленинградской и Псковской областях для того, чтобы петербуржцы, которые 8 сентября (воскресенье) уедут из города на дачи, могли проголосовать прямо оттуда.

Все кандидаты в губернаторы Петербурга, кроме врио губернатора Александра Беглова, высказались против этого решения. Они объясняют это тем, что организация должного наблюдения на данных участках будет затруднительной, по этой причине количество нарушений на участках рискует возрасти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Памфилова хочет довести ситуацию с выборами в Петербурге до Верховного суда.

выборы ГИК цик элла памфилова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Нафтогаз» требует $5,2 млрд за потерю крымских активов
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Татарстане
Центробанк выявил в Северной столице 27 «черных кредиторов»
Концерт Rammstein и матч «Зенита» ограничит движение транспорта ...
На углу Сытнинской и Кронверкской может появиться апарт-отель
Поездки на такси в России оказались выгоднее личного транспорта
Памфилова выступила против «дачных участков» в Псковской области
Для НИИ Джанелидзе построят новый корпус за 6,4 млрд рублей