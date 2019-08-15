Семак оценил новый сезон Чемпионата России

Тренер “Зенита” впечатлен трансферами ЦСКА и “Краснодара”.

Сергей Семак оценил новый сезон Чемпионата России. Тренер “Зенита” считает, что “Краснодар” и “Спартак” стали намного сильнее.

Семак отметил, что турнирное положение команд в новом сезоне станет более-менее ясно только к середине турнира, но уже можно говорить об удачных трансферах “Краснодара” и “Спартака”. Тренер петербургского клуба заявил, что “Динамо” и “Ростов” показывают хорошую игру. Семак считает, что главными претендентами на первое место остаются те же пять команд, при этом добавил, что “Зенит” ждут “очень сложные” матчи с 7-8 командами.

В сезоне РПЛ 2018/2019 “Зенит” занял первое место, второе досталось “Локомотиву”, а третье — “Краснодару”.

Семак заявил 15 августа, что “Зенит” находится в хорошей форме и постарается “не сбавлять обороты” до конца лета, поскольку осенью клубу Петербурга станет сложнее тренироваться.

Ранее GazetaSPb сообщила, что участие Малкома и Дриусси в матчах против “Ахмата” остается под вопросом.