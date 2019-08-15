Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», остается под вопросом участие Малкома

Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды, которые не смогут сыграть в матче с «Ахматом».

По словам Семака, остается неясным, смогут ли Олег Шатов и Себастьян Дриусси принять участие матче против «Ахмата». Новый игрок клуба Малком также может пропустить ближайшую встречу.

«Олег Шатов продолжает лечение. Дриусси не сыграет из-за повреждения, полученного в прошлом матче. С Малкомом ситуация до конца не ясна, его участие в матче под вопросом», — рассказал Семак.

Наставник петербургского клуба добавил, что матчи «Зенита» с «Ахматом» всегда тяжело складываются. По его словам, команда из Грозного играет агрессивно и быстро.

Матч шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет в Северной столице в субботу, 17 августа в 19:00 по мск.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Дзюбой. Петербургский «Зенит» постарается свести к минимуму вероятность ухода Артема Дзюбы из команды.