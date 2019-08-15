Гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Дзюбой

Петербургский «Зенит» постарается свести к минимуму вероятность ухода Артема Дзюбы из команды.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с контрактом нападающего Артема Дзюбы. По словам гендиректора, руководство петербургского клуба постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Сроки его контракта истекают в следующем году. По этой причине переговоры с Дзюбой начнутся уже в скором времени. Об этом сообщает Sports.ru.

Медведев также рассказал о ситуации с Александром Кокориным. По его словам, клуб пока не задумывается о продолжении карьеры игрока. Все решения будут приниматься после выхода футболиста на свободу. Контракт с Кокориным, который сейчас сидит в тюрьме за драку в Москве, истек еще в начале лета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дзюба прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак». Артем Дзюба заверил, что не хочет играть за московскую команду. Он убежден, что в одну реку невозможно войти дважды.