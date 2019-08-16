Пойман один из нападавших на индивидуального предпринимателя в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга полиция задержала подозреваемого, совершившего групповое нападение на индивидуального предпринимателя.

Инцидент случился во вторник, 13 августа, у одного из домов по Московскому проспекту. Компания злоумышленников, угрожая предметом похожим на нож, похитили у 32-летнего гражданина денежные средства и предметы из его автомобиля Skoda Fabia.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сумма похищенного составила более 112 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. 31-летний гражданин задержан

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании злоумышленника, который похитил у девушек мобильные телефоны. Мужчина является бывшим сожителем одной из двух причастных девушек.