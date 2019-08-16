Санкции США помогли России заработать почти $1 млрд

Американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы непреднамеренно повысили спрос на российскую нефть. По данным Bloomberg, с прошлого года российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере $905 млн. Американские санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом, привели к росту спроса на российское топливо марки Urals.

Расчеты агентства велись, учитывая разницу между стоимостью российской нефти Urals и смеси Brent за период с ноября 2018 года по июль 2019-го по отношению к среднему показателю за 5 лет.

В материале отмечается, что санкции США привели к сокращению добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами. В итоге повысился спрос на российские углероды, теперь Urals торгуется с премией по отношению к Brent.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сентябре ожидают рост курса доллара до 67-68 рублей. У россиян снизился интерес к курсу доллара: сейчас за ним следят не более четверти граждан страны.