В сентябре ожидают рост курса доллара до 67-68 рублей

У россиян снизился интерес к курсу доллара: сейчас за ним следят не более четверти граждан страны. При этом большая часть россиян предпочитает держать накопления в рублях, говорится в исследованиях сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В отечественной валюте предпочитают держать накопления 37% россиян, 20% пока еще верят больше всего доллару, 15% считают, что лучше всего держать накопления в евро. Еще 11 % опрошенных доверяют валютам других стран: китайский юань, японская йена и фунт стерлингов

Аналитики отмечают, что сейчас доверие к доллару чрезвычайно высоко: десять лет назад в 2007-2009 годах американской валюте доверяли всего 5% россиян, участвующих в опросах. Одновременно с этим польовалось успехом евро – 28%. Самый высокий уровень доверия к рублю россияне демонстрировали в 2015 году – 53%.